Condemnat a 3 anys de presó per estafar 53.000 euros a la seva xicota virtual

Mantenia una relació amb la víctima a través de Badoo, fent-se passar per un nord-americà amb una important herència

Actualitzada 18/05/2018 a les 19:20

Segons informa el mitjà El Faro de Vigo, Adrián Darriba ha estat condemnat per l'Audiència de Pontevedra a tres anys de presó per un delicte d'estafa continuada. Darriba mantenia una relació amb la víctima de l'estafa a través de l'aplicació Badoo, on es feia passar per Anxo, un nord-americà amb una herència important darrere.Darriba va estafar-li 53.000 euros, dient-li que necessitava els diners per pagar un tractament mèdic per una malaltia epilèptica. El condemnat va reconèixer els fets durant el judici. La sentència determina que Darriba haurà de tornar els diners a la víctima i pagar-li 9.000 euros d'indemnització per danys psicològics. Gràcies a la confessió de l'acusat durant el judici, la pensa imposada va ser rebaixada un any.