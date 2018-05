Una dona mor després de ser atacada per sorpresa per set gossos

El comissari del comtat de Carter ha explicat que els agents que es van personar al lloc dels fets van haver de disparar a un dels gossos

Passat dijous una dona de 52 anys va morir després de ser atacada per un grup de set gossos, de mida petita i un pes inferior als 20 quilos. Els fets van ocórrer a prop del domicili de la víctima, al sud d'Oklahoma, Estats Units.Tracy Garcia va morir per culpa de les ferides provocades pels cans, set gossos, mescla de raça Dachshund i Terrier, que no li arribaven a l'alçada del genoll i que eren propietat d'un veí. Segons relaten, els animals la van atacar per sorpresa i en grup.Chris Bryant, comissari del comtat de Carter, ha explicat que els agents que es van personar al lloc dels fets van haver de disparar a un dels gossos, la resta van ser capturats pel refugi d'animals d'Admore, a petició del seu propietari, i van ser sacrificats.