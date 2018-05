La Guàrdia Civil troba 10.000 euros que algú va llançar a la cuneta de la carretera davant d'un control

Suposadament procedeixen del tràfic de drogues o armes

Actualitzada 18/05/2018 a les 18:19

La Guàrdia Civil ha trobat a la cuneta d'una carretera propera a la localitat de Moraleja, Càceres, un total de 10.060 euros que algú va llançar durant un control policial i que suposadament procedien del tràfic de drogues o armes. Segons ha informat aquest divendres la Guàrdia Civil en una nota, els fets van succeir el passat 3 d'abril, quan agents de la companyia de Coria realitzaven un control preventiu de robatori d'habitatges, així com de tràfic d'estupefaents i armes, a la carretera EX-108, que discorre per l'extraradi de Moraleja.Quan van donar per finalitzat el control, els agents van realitzar una inspecció del terreny proper a la via per si alguna persona havia llançat per la finestreta algun objecte o substància il·legal. Així, van localitzar els 10.060 euros, suposadament provinents del tràfic de drogues o armes. La Guàrdia Civil contínua amb la investigació per esclarir la procedència dels diners, que han estat dipositat al Jutjat d'Instrucció número 2 de Coria.