Detenen a una turista per realitzar tocaments a un taxista i a un menor

Una finlandesa de 22 anys, que estava de vacances a Fuengirola, Màlaga, va ser detinguda la setmana passada per la Policia Nacional després d'abalançar-se sobre un taxista i un menor i realitzar-los, suposadament, tocaments contra la seva voluntat, segons informen fonts policials.Segons publica el diari Sud, la noia va al·legar que no recordava res i que havia estat consumint didalets de vodka i fumant cànnabis. La noia va requerir els serveis d'un taxista perquè la portés a l'habitatge on s'allotjava, llavors en un determinat moment, suposadament, es va abalançar sobre el conductor i va començar a fer-li petons pel coll i a realitzar-li tocaments als genitals.Davant aquesta situació, el taxista, un espanyol de 39 anys, va aturar el vehicle i li va demanar a la clienta que baixés i li pagués el trajecte, i ella ho va fer però sense abonar els diners. El taxista va trucar a la Policia Nacional per avisar de l'ocorregut i del lloc on havia deixat a la noia, i també va explicar el succeït a la seva parella.Quan els agents van trobar a la jove, la turista pel que sembla ja s'havia acostat a un grup de menors d'edat i havia abordat a un d'ells, de 16 anys, al que també havia realitzat tocaments als genitals. Per això, la turista va ser detinguda i traslladada a dependències policials on, segons el mitjà citat, també va fer comentaris de caràcter sexual als policies.