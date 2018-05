Un avió comercial s'estavella a La Habana amb 104 passatgers a bord

Encara no s'ha confirmat el nombre de víctimes

Un avió llogat per Cubana de Aviación amb 104 passatgers a bord i tripulació estrangera que cobria la ruta entre La Habana i Hoguín,s'ha estavellat pels voltants de l'aeroport internacional de La Habana, concretament a l'avinguda Boyeros de La Habana d'accés a l'aeroport, que actualment presenta retencions de 8 quilòmetres. Encara no s'ha confirmat el nombre de víctimes.En aquests moments pels voltants de l'aeroport Jose Marti Internacional, situat a 30 quilòmetres de la capital cubana, hi ha una intensa columna de fum que ha alertat als veïns de la zona. Nombroses dotacions de bombers, policia i assistència mèdica s'han personat al lloc dels fets.Segons informa la televisió estatal cubana, el Boeing 737 s'ha precipitat després d'enlairar-se.