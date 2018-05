La Generalitat obre la convocatòria d'ajudes per al pagament del lloguer

Les sol·licituds es poden presentar fins al 29 de juny

Actualitzada 18/05/2018 a les 19:24

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha obert avui la convocatòria ordinària d'ajudes al pagament del lloguer per a aquest 2018, ha informat la Generalitat en un comunicat.Les sol·licituds es poden presentar fins al 29 de juny i es poden acollir totes les persones titulars d'un contracte d'arrendament i que compleixin els requisits establerts sobre el preu del lloguer i els ingressos de la renda familiar.L'import de l'ajuda correspon al 40% del preu del lloguer mensual i pot arribar fins a 200 euros al mes, cosa que significa un total de, com a màxim, 2.400 euros anuals.Aquest any les famílies nombroses que paguin un lloguer de fins a 900 euros mensuals també podran sol·licitar aquesta ajuda.Els requisits de la Generalitat marquen que el preu del lloguer no pot superar els 600 euros en els habitatges a la província de Barcelona, els 500 a la Girona, els 450 a la de Tarragona, els 400 a la de Lleida i els 350 euros mensuals a les comarques de les Terres de l'Ebre.L'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) és el que marca el requisit d'ingressos de la unitat de convivència, que s'estableix en funció de les persones que viuen al mateix domicili.Així, el límit màxim d'ingressos és de 0,94 vegades l'IRSC en el cas d'una persona adulta, i se li afegeix 0,46 vegades l'IRSC per cada persona addicional més gran de 14 anys i 0,28 en cas que sigui menor d'aquesta edat.Amb aquestes ajudes, que en la convocatòria d'aquest any tenen un pressupost inicial de 20 milions d'euros que es poden ampliar, la Generalitat vol evitar que les famílies que viuen de lloguer es trobin en risc d'exclusió social per falta d'ingressos i per dificultats per afrontar les despeses.El 2017 es van atorgar més de 112 milions d'euros en ajudes ordinàries al lloguer, que van arribar a prop de 60.000 famílies de tot Catalunya, i els últims tres anys, la Generalitat ha cobert el 100% de les sol·licituds presentades que complien amb els requisits.