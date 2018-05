La filla gran de l'acusat d'abusar de dues filles explica que a vegades la violava dos cops al dia

Els deia que eren unes «zorres» com la seva mare i que havien de fer les feines de casa perquè per això eren les dones i que per a això les tenia

Demanen 37 anys de presó

L'acusat d'apallissar i abusar sexualment de dues de les seves filles, des que aquestes tenien uns deu anys, ha negat tots els fets aquest dijous en el judici a l'Audiència de Lleida. Les nenes, en canvi, han explicat alguns capítols d'unes agressions, insults i abusos que eren «continuats» i que els psicòlegs han qualificat com uns relats «absolutament creïbles».Les nenes, que ara tenen 16 i 18 anys, han declarat protegides per una mampara. La germana gran ha explicat que els fets es van iniciar amb ella, quan tenia uns nou anys (cap a l'any 2010, a Lleida), que van començar amb tocaments i que van anar augmentant en gravetat i freqüència fins al punt que el seu pare la violava des de dos cops per setmana fins a dos cops al dia. Els psicòlegs han assegurat que les dues tenen seqüeles greus, sobretot la germana gran a qui han definit com una persona «submisa» i que assumia el «rol de parella» amb l'acusat. Ella fins i tot ha explicat que moltes vegades decidia quedar-se a casa amb el seu pare, tot i sabent què passaria, per evitar que li fes el mateix a la seva germana petita.La mare de les nenes ha declarat que es va assabentar dels abusos sexuals quan les nenes van denunciar els fets, a finals de 2016. Ha reconegut però, que l'acusat les pegava amb el cinturó i les insultava. Les tres han explicat que a les nenes els deia que eren unes «zorres» com la seva mare i que havien de fer les feines de casa perquè per això eren les dones i que per a això les tenia.Els psicòlegs han explicat que la filla petita tenia més caràcter i que quan el seu pare intentava abusar d'ella, reaccionava negant-s'hi i empenyent-lo. Tot i això, li va arribar a fer tocaments en diverses ocasions i en una, ha reconegut ella mateixa, li va introduir els dits. Els psicòlegs creuen que aquesta nena «no ha arribat a explicar tot el que li havia passat». En diverses ocasions va fugir de casa i a causa de tot el que va patir, els psicòlegs expliquen que té una conducta sexualitzada des de massa petita, que fins i tot va quedar embarassada, que tenia risc de patir malalties de transmissió sexual a causa de la seva promiscuïtat i que té un caràcter irascible i baixa autoestima.A la filla gran, en canvi, la defineixen els psicòlegs com una persona submisa, «com la mare». Reconeix que el seu pare la va violar de manera continuada i explica que l'amenaçava que si no feia el que li deia, agrediria a la seva mare i a la seva germana i també al gos que tenien a casa. «Jo no volia que els hi fes mal», ha declarat. «Era un acomodament, no un consentiment», puntualitzen els psicòlegs. Arran dels abusos continuats, alerten els experts, la noia pateix trastorn d'estrès posttraumàtic i li causa «pànic» veure al seu pare. «Em feia xantatge psicològic perquè em volia controlar sempre», explica. «Un dia no vaig obeir-lo i vaig marxar amb ma mare. Quan vam tornar, va començar a insultar a ma mare i a la meva germana. Jo no podia suportar veure aquell maltractament», relata la jove, que reconeix que de petita els abusos sexuals no eren molt freqüents però «quan vaig créixer eren molt seguits».«Jo de petita volia tenir un pare perquè no el tenia, però quan vaig ser aquí, enyorava la meva vida a l'Equador. Era una vida humil però no havia de patir això», ha dit entre llàgrimes la filla gran. «A casa només tenia veu i vot ell. La resta fèiem el que ens deia», ha afegit. Segons la nena, es canviaven de pis cada dos anys. «Quan vam canviar de pis, veia que ell volia tocar a la meva germana i li vaig dir que jo ja havia tingut suficient tots aquests anys perquè ara li fes a la germana. Intentava que ella sortís amb ma mare per quedar-me a casa jo, tot i sabent què em passaria», ha relatat.Des de desembre 2016, quan es van denunciar els fets, la filla gran està en tractament psicològic. «Arriba en una situació de depressió profunda, pensaments suïcides i estrès posttraumàtic», ha declarat la psicòloga que la tracta des de llavors.La filla petita, per la seva banda, ha explicat que el seu pare els deia que havien de netejar perquè quan es casessin havien de tenir la casa neta. «Em va pegar amb el cinturó i amb el comandament a distància, era freqüent que ens pegués», ha dit. «Jo no el considerava el meu pare, perquè va abandonar a la meva mare quan es va quedar embarassada de mi» i «quan intentava abusar de mi, jo el pegava i em deixava», ha explicat.La fiscalia sol·licita que es condemni a l'acusat a 37 anys de presó per dos delictes de maltractament habitual (3 anys per a cadascun), un delicte de maltractament (1 any) i dos delictes continuats contra la llibertat sexual (15 anys per a cadascun).Sol·licita també que se li retiri a l'acusat la custòdia de les seves filles i que se li prohibeixi comunicar-se o acostar-se a elles a menys de 200 metres durant deu anys després del compliment de la condemna. També demana que se li prohibeixi la tinença d'armes durant cinc anys, que se li imposi la mesura de llibertat vigilada durant deu anys un cop surti de la presó i que indemnitzi les seves filles amb 100.000 euros ja que, segons la fiscalia, les nenes pateixen una simptomatologia important en els àmbits emocional, cognitiu, psicofisiològic i de comportament. Les acusacions particulars s'han adherit a la petició de la fiscalia.La defensa demana l'absolució perquè diu que és poc creïble que la mare no s'assabentés dels abusos, quan vivien tots junts, que hi ha hagut incongruències en les declaracions i que no s'ha desvirtuat la presumpció d'innocència. Sol·licita, però, que en cas de condemna, es tingui en compte l'alcoholisme de l'acusat com a atenuant ja que totes les declarants han assegurat que en un dia era capaç de beure's més de vint cerveses i que molts dies estava begut.