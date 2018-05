Investiguen un conductor que va estar a punt d'atropellar un ciclista a Balaguer

Les imatges de l'avançament s'han fet virals a la xarxes i els Mossos han obert diligències per un presumpte delicte contra la seguretat viària

Actualitzada 17/05/2018 a les 18:29

Avui durant un entrenament d'un company a l'alçada de Balaguer. Després els ciclistes en tenim sempre la culpa. Haurà de fer denúncia a @mossos. Espero que el trobin i que no quedi en un advertiment. @eltiodelmazo @Divinafajust @Miquel2XTI pic.twitter.com/KwrrnmhKtG — vicent anglada (@VicentAnglada) 16 de maig de 2018

Un ciclista de Puigverd de Lleida (Segrià) ha denunciat que el conductor d'un cotxe va estar a punt d'atropellar-lo aquest dimecres a última hora de la tarda mentre circulava per una carretera de Balaguer. Les imatges de l'avançament on es pot veure el vehicle que passa a gran velocitat pel costat del ciclista s'han fet virals a la xarxes socials. El vídeo el va gravar el mateix denunciat amb la càmera GoPro que portava durant l'entrenament. El noi, Albert Masana, va presentar denúncia a la comissaria dels Mossos de Lleida i va assegurar que el cotxe el va arribar a tocar Amb aquesta informació i després de visualitzar les imatges, la policia ha obert diligències per un presumpte delicte contra la seguretat viària.Segons informen els Mossos, ara estan pendents de prendre declaració escrita al ciclista perquè faciliti més detalls dels fets i posteriorment citaran el conductor. El vehicle s'ha pogut identificar perquè a les imatges és ben visible la matrícula.