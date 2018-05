Aquest és el tiroteig número 22 que pateix el país nord-americà aquest any

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de maig de 2018

Entre vuit i deu persones han mort aquesta tarda en una nova massacre en un institut dels Estats Units, concretament a una escola de secundària de Santa Fe, al sud-est de l'estat de Texas. El responsable del succés ha estat detingut i les autoritats informen que la situació ja està controlada, les primeres informacions apunten al fet que l'assassí podria ser estudiant del mateix centre. També s'ha detingut a un segon sospitós que serà interrogat sobre els fets.La policia s'ha personat a l'escola després de rebre l'avís que un home amb una pistola es trobava a l'interior d'un centre educatiu, motiu pel qual s'ha ordenat el tancament immediat de l'edifici. Alguns estudiants han explicat a la cadena CNN que a les 17.45 hores, mentre eren a l'escola, han sentit una alarma d'incendis i han sortit corrents de les aules i de l'edifici, moment en el qual el detingut, que els esperava fora, ha començat a disparar contra ells. Una altra alumna ha assegurat al mitjà citat que l'autor de la massacre ha entrat a l'edifici amb una escopeta, i ha disparat a una nena a la cama.Ed González, xèrif del comtat de Harris, ha informat que la xifra de morts, de moment, és d'entre 8 i 10 alumnes. No ha especificat el nombre de ferits, però fonts mèdiques de l'Hospital Universitari de Texas apunten que han estat traslladades tres víctimes, un adult en estat crític, una dona i una menor amb ferides de bala a la cama.El president Donald Trump a escrit una piulada confirmant el tiroteig i asseverant que «Els primers informes no semblen bons». Aquest és el tiroteig número 22 que pateix el país nord-americà aquest any, fet que provoca que la societat estigui dividida pel que fa al dret a la tinença d'armes.