Ángel Garrido substitueix a Cifuentes i es posa al capdavant de Madrid

Ciutadans manté el pacte d'investidura i assegura al PP el govern de Madrid fins el 2019

Actualitzada 18/05/2018 a les 15:42

L'Assemblea de Madrid ha investit president Ángel Garrido, que pren les regnes de la comunitat després de la dimissió de Cristina Cifuentes pels escàndols del seu màster (amb una investigació oberta als jutjats) i per haver robat cremes a un supermercat. Garrido era conseller de Presidència i Justícia i número 2 de Cifuentes i el PP el va proposar com al seu substitut.La candidatura de Garrido ha prosperat gràcies als vots de Cs, que també van ser socis d'investidura el 2015 amb Cifuentes. Els d'Albert Rivera van exigir al PP que situés un candidat «net» com a substitut de Cifuentes. PSOE i Podem han votat en contra. Durant el discurs d'investidura del dijous, Garrido va dir que el projecte de Cifuentes «mereix ser completat» i va defensar que les polítiques públiques de la seva predecessora han «funcionat». Garrido completarà la legislatura fins a les eleccions del 2019. La previsió és que prengui possessió el dilluns i nombri els seus consellers dimarts. Cifuentes també va deixar la presidència de la Comunitat de Madrid i el president del Senat, Pio Garcia Escudero, ha agafat el relleu.