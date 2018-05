Amazon afirma que les polseres per als treballadors no són per controlar-los

El govern espanyol ha subratllat que aquests dispositius només són vàlids, fins ara, al mercat laboral nord-americà

La companyia Amazon ha assegurat aquest dimecres que les polseres que vol que portin els treballadors no són per controlar-los, sinó per millorar en logística. «No rastregem ni tenim la intenció de rastrejar la ubicació dels nostres associats», ha afirmat la botiga en línia en un comunicat. I després de recordar que cada dia els empleats utilitzen escàners de mà per comprovar l'inventari i complir amb les comandes, subratlla que si la idea de la polsera «s'implementa en el futur, milloraria aquest procés».Amazon surt així al pas de la resposta de la ministra d'Ocupació i Seguretat Social Fátima Báñez a una pregunta de la diputada d'En Comú Podem Aina Vidal sobre si l'empresa havia presentat dues peticions de patents de les polseres a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.Báñez va especificar que les patents s'havien presentat i concedit als Estats Units i que, per tant, només són vàlides allà. I va afegir que, a Espanya, qualsevol sistema de control tindria les «limitacions específiques» que li vindrien donades per l'actual legislació, que obliga a respectar la «intimitat i la dignitat» dels treballadors, i a la negociació amb els representants dels treballadors.Les polseres d'Amazon tenen l'objectiu d'ajudar els empleats a trobar amb més facilitat els productes dels magatzems però el fet que a la vegada tinguin un localitzador i un temporitzador han aixecat suspicàcies i reserves pel control que poden exercir sobre el treballador. Ara Amazon nega completament que tinguin aquest objectiu.