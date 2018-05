Albert Rivera: «Els catalans no separatistes estan atemorits amb un president racista»

El president de Cs demana al president espanyol que «rectifiqui» amb el 155 i acusa PP i PSOE de «no fer res»

El president de Cs, Albert Rivera, continua insistint que cal mantenir el 155 a Catalunya i estendre'l a d'altres competències, com els Mossos o els mitjans públics. Per això, demana al president espanyol, Mariano Rajoy, que «rectifiqui» i prengui nota de les propostes que li va traslladar a la reunió de dijous a la Moncloa. Rajoy, en canvi, és partidari d'aixecar el 155 amb el nou Govern i de no aplicar el 155 fins que no es cometin «il·legalitats». Rivera argumenta que «no es pot anar amb presses» ni «sortir de Catalunya de qualsevol manera» i al·lega que cal fer-ho per «garantir la seguretat ciutadana i el compliment de les lleis». «Els catalans no separatistes estan atemorits amb un president racista que odia la majoria dels catalans i dels espanyols», ha manifestat des de Granada. Segons defensa Rivera, mantenir el 155 seria una «garantia» per fer complir la Constitució i evitar que el president, Quim Torra, «restauri lleis anticonstitucionals». «No es pot treure importància al tema», ha manifestat, mentre acusa PP i PSOE de «no fer res».