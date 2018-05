Troba una bossa de mà amb 3.500 euros a l'interior i la lliura a la policia

La propietària va recuperar les pertinences quan es va presentar a la comissaria per denunciar la pèrdua

Una veïna de 76 anys de Vilanova i la Geltrú va lliurar aquest dilluns a la Policia Local una bossa de mà que s’havia trobat amb 3.500 euros en metàl•lic al seu interior. La dona havia localitzat la bossa en un banc de la plaça Beatriu de Claramunt a primera hora de la tarda. Mentre els agents iniciaven les tasques per localitzar la persona a qui pertanyia la troballa, la propietària de la bossa es va presentar a la comissaria per denunciar, precisament, la seva pèrdua. Els agents li van lliurar la bossa amb els diners i la documentació que també hi havia a l’interior.Es dona la circumstància que just el passat dijous 10 de maig una altra veïna de la ciutat va trobar 600 euros dins un caixer automàtic de la rambla Principal. La dona els va dur a la Policia Local explicant que havia vist un home gran utilitzant el caixer poca estona abans. Després de diverses gestions conjuntes entre la policia i l’entitat bancària, l’home va poder recuperar els diners descuidats.