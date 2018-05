Sanitat fa retirar un formatge francès del supermercats de tot l'Estat per perill d'intoxicació

Es tracta del Reblochon, de Fromageries Chabert Mallieres, que ja ha provocat set intoxicacions a França

Actualitzada 17/05/2018 a les 11:34

El Ministeri de Sanitat ha ordenat la retirada de tots els punts de venda del formatge Reblochon, fabricat a França, després de conèixer l’existència en aquest país de set casos d’intoxicació alimentària en nens per E.coli, presumptament associats al consum de formatge elaborat amb llet crua.L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (Aecosan), dependent de Sanitat, ha tingut coneixement d’aquests casos a través de la xarxa d’alerta alimentària europea (Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos-RASFF).En una nota, l’Aecosan informa de què, fins el moment, no hi ha constància que s’hagi produït cap cas a Espanya.S’han de retirar de tots els punts de venda els lots que comencin per '8CR' amb número d’autorització sanitària 'FR 74096050' del formatge 'Reblochon de 450 grams. Fabricant: Fromageries Chabert Mallieres. 710 Rte Du Val de Fier. Vallieres 74150. França A'.Les autoritats sanitàries de França han comunicat que el producte ha estat distribuït al Canadà, Portugal, Alemanya, França, Espanya (Andalusia) i els Països Baixos, amb posterior redistribució des d’aquest últim a la República Txeca, Alemanya i Dinamarca.I el fabricant francès ha informat que efectuarà la recuperació de tota la producció de Reblochon distribuïda des del passat 21 de gener.Des de la Comunitat de Madrid s’ha informat de la retirada per precaució de l’esmentat formatge dels establiments del Grup Carrefour. El producte ha estat distribuït per aquesta cadena en totes les comunitats autònomes així com a la ciutat autònoma de Ceuta i a Andorra, llocs en els quals ja s’està procedint a la seva retirada.Sanitat recomana, com a mesura de precaució, que els consumidors que tinguin l’esmentat formatge a les seves cases s’abstinguin de consumir-lo.