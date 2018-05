Rivera demana que estengui el 155 i inclogui el control dels mitjans de comunicació públics

El president de Cs defensa que aplicar novament aquest article és «fer política» i ho troba «més sensat» que recórrer a la via penal si es vulnera la llei

Actualitzada 17/05/2018 a les 11:49

El president de Cs, Albert Rivera, ha demanat al president del govern espanyol, Mariano Rajoy que «estengui el 155» a Catalunya i que ho faci d'«immediat» i incloent el control dels mitjans de comunicació públics, els Mossos, l'activitat financera de la Generalitat i la política exterior. Ho ha explicat Rivera en una compareixença posterior a la reunió que ha mantingut amb Rajoy a la Moncloa, on també ha reconegut que aquesta no és la postura que defensa Rajoy.Davant d'això, ha defensat que «fer política avui és aplicar el 155» i que això és «molt més sensat i moderat» que tornar a la via penal. «No és moment de contemplacions ni de 'bonismes' sinó d'actuar de manera serena, clara i de la mà tots els constitucionalistes», ha declarat. Així, Rivera ha traslladat a Rajoy que si porta al Senat una nova proposta de 155 «corregint els errors» que s'han observat en l'anterior tindrà el suport de la formació taronja.