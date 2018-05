Presó provisional per una dona que va llançar líquid abrasiu al seu company sentimental

L'afectat està ingressat en la unitat de cremats de l'hospital Virgen de la Arrixaca amb pronòstic greu

Actualitzada 16/05/2018 a les 18:55

El jutjat d'instrucció número 1 de Molina de Segura, Múrcia, ha ordenat l'ingrés de presó provisional a una dona detinguda dimarts passat a Archena, acusada de llançar líquid abrasiu al seu company sentimental, que es troba hospitalitzat i en estat greu.Segons fonts vinculades al Tribunal Superior de Justícia de Múrcia, la jutgessa en funcions de guàrdia investiga un delicte de lesions, comès presumptament per la detinguda, d'origen brasiler. Fonts de la investigació afirmen que l'agressió a l'home, de nacionalitat portuguesa, es va produir de matinada, gairebé una hora abans de la detenció de la suposada agressora per agents de la Guàrdia Civil.L'afectat està ingressat en la unitat de cremats de l'hospital Virgen de la Arrixaca, a El Palmar, amb pronòstic greu, tal com informen fonts del centre sanitari.