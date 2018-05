Presenta una falsa denúncia per justificar al seu superior danys a la furgoneta d'empresa

L'home havia contractat els serveis d'una prostituta i per mantenir relacions va conduir fins a una zona rasa on va danyar el vehicle

Actualitzada 16/05/2018 a les 18:33

Un home de 51 anys que, presumptament, va interposar una denúncia falsa a la comissaria d'Elx, Alacant, per justificar al seu cap que el vehicle de l'empresa estava ple de fang, ha estat arrestat per la Policia Nacional. La investigació va començar quan l'home va acudir a les dependències policials i va denunciar que havia estat víctima d'un robatori amb violència per part de dos individus, als quals va titllar de toxicòmans.L'home va explicar als agents que els fets van succeir mentre estava aturat en un semàfor, quan els dos suposats lladres van obrir la porta del copilot, el van amenaçar amb un objecte punxant i li van dir que els donés tots els diners que portava a sobre. Quan el semàfor es va posar en verd, va relatar la falsa víctima, van ordenar-li que havia de dur-los a una zona apartada plena de fang. Com no portava diners, després de registrar-lo van marxar. Aquests fets presentaven incongruències que van fer sospitar als investigadors, per la qual cosa van iniciar les perquisicions i van demanar la col·laboració de la Policia Científica.Els forenses, després de realitzar un minuciós estudi del vehicle on suposadament s'havien produït els fets, van trobar vestigis d'una dona que no tenia res a veure amb els dos assaltants. Les seves dades corresponien amb els d'una prostituta, per la qual cosa els investigadors li van prendre declaració per aclarir el succeït. La dona va manifestar que el dia dels fets un home amb les característiques físiques corresponents a les del denunciant havia contractat els seus serveis. Per tenir relacions, es va desplaçar a una zona rasa.Quan els agents van posar les proves sobre la taula, l'home va reconèixer que el que havia denunciat era una mentida per justificar davant del seu cap que la furgoneta tingués fang. Per aquest motiu, el sospitós va ser arrestat per un delicte de simulació de delicte. Després de declarar en presència del seu advocat, va ser posat en llibertat amb càrrecs.