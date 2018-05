L'AFA difon a periodistes un manual per aprendre a lligar amb russes de cara al Mundial

Eduardo Pennisi s'ha limitat a dir que es tracta de consells «innocents i totalment ingenus»

Muy moderno el manual de estilo de la AFA sobre el Mundial pic.twitter.com/aWT4FrfCie — Nacho Catullo (@nachocatullo) 15 de maig de 2018

Un manual difós per l'Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha causat una gran polèmica a les xarxes socials. Aquest manual s'ha entregat en relació a uns cursos preparatoris de cara al Mundial de Rússia, en aquests cursos es reparteixen dossiers on s'inclou una llista per saber lligar amb russes.Els dossiers van ser presentats en una reunió amb periodistes, de fet, durant aquesta cita, relata La Vanguardia, tres persones van interrompre la xerrada del professor Eduardo Pennisi, el van alertar d'un problema i aquest va comunicar als assistents que els retiraven els dossiers. En aquest moment els periodistes van intuir el problema: dues pàgines del manual titulades Idioma y Cultura Rusa contenien consells per seduir dones russes. Na cho Catullo ho va publicar a Twitter, i va esclatar la polèmica.Les pàgines reclamades no van tornar, però Pennisi va confirmar que ell mateix havia seleccionat el material exposat. Pennisi, segons el mitjà argentí Clarín, assegura no entendre la polèmica i s'ha limitat a dir que es tracta de consells «innocents i totalment ingenus».