El Suprem desestima els recursos i manté a la presó Rull, Turull, Romeva, Forcadell, Bassa, Forcadell

Els magistrats destaquen que poden fugir perquè tenen un grup «amb consistència econòmica i contactes internacionals» que els dona suport

Actualitzada 17/05/2018 a les 13:40

La Sala d'Apel·lacions del Tribunal Suprem ha desestimat els recursos presentats per Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa i Carme Forcadell, que seguiran en presó preventiva. Els magistrats tornen a insistir que es manté el risc de reiteració i també de fugida.Sobre aquest darrer, diuen que tenen al darrera una estructura organitzativa que els dona suport, que té «consistència econòmica» i «contactes internacionals». «Aquests elements han permès als que s'han fugat mantenir una aparença de vida normalitzada fora d'Espanya», afirmen. A més, reconeixen les «dificultats existents» per fer efectives les euroordres dictades pel Suprem i alerten que els delictes pels quals els reclamen «podrien afectar la pròpia estructura política i els valors de la UE» si haguessin aconseguit el seu objectiu. Sobre el risc de reiteració, apunten que la seva conducta no ha consistit en un «acte aïllat» sinó en la «participació constant i rellevant». També valoren el «context» i diu que si surten lliures no hi ha «indicis clars» que hagin abandonat la idea de «forçar la col·lisió amb l'Estat per declarar la independència i imposar-la per la via dels fets». A més, per incidir en la gravetat dels fets, diuen que no existeixen precedents en la història recent d'Europa d'un govern autonòmic o estat federal que «s'hagi alçat contra la Constitució de l'Estat».