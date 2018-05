El PSOE vol legislar la pressa de possessió dels alts càrrecs perquè sigui obligatori «acatar la Constitució»

Sánchez es mostra crític amb la justícia belga i diu que «clarament» hi va haver rebel·lió a Catalunya

Actualitzada 17/05/2018 a les 10:09

El PSOE presentarà una iniciativa legislativa per regular la pressa de possessió dels alts càrrecs del tal manera que sigui imprescindible «acatar la Constitució i respectar el Cap de l'Estat». Així ho ha explicat el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, en una entrevista a 'Espejo Público' d'Antena 3. «Els polítics poden deixar les innovacions per a altres àmbits i moments però en prendre possessió el que s'ha de fer és acatar la Constitució», ha valorat. El socialista ha titllat de «deslleialtat» el tipus d'acte de pressa de possessió que s'està preparant per a l'investit president de la Generalitat, Quim Torra, i ha considerat que més que auster, serà un acte «excloent».D'altra banda, ha explicat que no li ha agradat la decisió de la justícia belga de rebutjar l'extradicció de Meritxell Serret, Lluís Puig i Toni Comín i ha defensat que «clarament» el que es va produir a Catalunya va ser una rebel·lió i s'hauria d'haver atès l'ordre dictada pel Tribunal Suprem (TS).