Una agent fora de servei mata un lladre que volia assaltar un grup de mares i nens

L'assaltant portava un revòlver calibre 38 i va arribar a disparar dues vegades abans de ser abatut

Actualitzada 15/05/2018 a les 17:38

Una agent de la policia, en el seu dia lliure, va matar dissabte passat a un delinqüent que intentava assaltar a un grup de dones i nens. Els fets van tenir lloc davant d'una escola de la ciutat brasilera de Suzano, que celebrava el dia de la mare.El vídeo, que es va escampar ràpidament per YouTube, mostra el moment en el qual un home armat s'acosta als convidats que esperaven l'obertura de les portes de l'escola, i intenta robar-los les seves pertinences.En aquest moment una dona que formava part d'aquest grup treu la seva arma i dispara a l'agressor. Les imatges mostren també la fugida de les persones que esperaven la festa i la maniobra que fa la dona policia per, primer posar-se a resguard d'una possible reacció i després allunyar-li l'arma de l'assaltant. Aquest, de 21 anys, portava un revòlver calibre 38 i va arribar a disparar dues vegades abans de ser abatut, va ser traslladat amb vida a un hospital, però finalment va morir.