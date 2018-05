La víctima relata que en una ocasió el processat va entrar a la seva habitació i li va començar a fer tocaments aprofitant que dormia

Actualitzada 15/05/2018 a les 19:18

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un home que s'enfronta a 11 anys de presó per agredir sexualment la cuidadora de la seva sogra a Vilafant (Alt Empordà). La fiscalia sosté que l'home va aprofitar que la seva dona estava fora una dies i, el 20 i el 21 d'agost del 2017, va entrar a l'habitació de la víctima i li va fer tocaments en reiterades ocasions.La víctima va començar a treballar per a la família el 10 d'agost del 2017, quan la dona de l'acusat la va contractar per cuidar la seva mare a Vilafant. La cuidadora vivia a la casa. Segons ha detallat al judici, al principi tot va ser normal però l'acusat va començar a mostrar una actitud diferent a mida que passaven els dies. Sobretot quan s'apropava un cap de setmana durant el qual la seva dona no seria a casa perquè havia de viatjar a València.Així, entre el 18 i el 21 d'agost la víctima es va quedar a Vilafant només amb la dona a qui cuidava i l'ara acusat. El primer episodi d'agressió sexual va ser el dia 20, cap a les set del matí. Segons ha detallat la víctima, el processat va entrar a la seva habitació mentre ella dormia i li va començar a fer tocaments. Això va provocar que la dona es despertés.Segons sosté la fiscalia, tot i que li va exigir que parés i li va dir que podia ser «la seva filla», l'home no li va fer cas i va continuar abusant d'ella fins que finalment va desistir.L'endemà, també a les set del matí, el processat va tornar a entrar a la seva habitació i, de nou, aprofitant que dormia li va començar a abaixar els pantalons que duia. La víctima es va despertar i el va empentar per intentar apartar-lo però no ho va aconseguir. En aquesta ocasió, indica la fiscal, l'acusat li va introduir tants els dits com la llengua a la vagina.Com a conseqüència d'aquesta segona agressió, la dona va patir un eritema amb dolor a la palpació, unes ferides compatibles amb l'acusació, segons ha explicat la doctora que la va atendre al Trueta i que va activar el protocol en casos d'agressió sexual.L'acusat s'ha acollit al seu dret a no declarar i no ha respost cap pregunta. La fiscalia l'acusa d'un delicte d'agressió sexual sense penetració i d'un delicte d'agressió sexual amb la introducció de membres corporals i sol·licita que el condemnin a 11 anys de presó, 15 anys de llibertat vigilada i que li prohibeixin apropar-se a la víctima. En matèria de responsabilitat, demana que indemnitzi la víctima amb 6.000 euros, uns diners que el processat ja ha consignat.