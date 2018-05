L'avioneta que ha patit un accident amb dues víctimes mortals a la Seu d'Urgell efectuava un vol de proves

S'ha identificat el pilot, un home de 73 anys belga i amb residència a Andorra

L'avioneta ultralleuger que ha patit un accident aquest dimecres al matí a les immediacions de l'aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell era d'uns privats que estaven fent un vol de proves. Així ho ha assenyalat l'inspector en cap de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) de l'Alt Urgell, Salvador Plens, que també ha explicat que l'avioneta «habitualment» utilitzava aquest aeroport com a lloc de proves. Els cossos de les dues víctimes mortals es trobaven atrapats a l'aparell i per excarcerar-los s'havia d'espera a desactivar el dispositiu d'expulsió que hi ha al davall dels seients del pilot i el copilot. S'ha de fer així per «protegir» els agents policials i Bombers que hi ha treballant al lloc en cas que el dispositiu s'acciones accidentalment i pugues provocar lesions a algú.L'inspector Salvador Plens ha explicat que l'aeroport d'Andorra-La Seu opera tant amb vols comercials com amb vols de privats, i aquest que s'ha accidentat era el d'uns privats. Segons Plens, l'avioneta fa servir aquest aeroport habitualment per realitzar diverses maniobres, com aquest dimecres, que malauradament han acabat en tragèdia. Una de les víctimes mortals ja ha estat identificada. De moment només s'ha pogut identificar una de les víctimes. Es tractaria del pilot, un home de 73 anys, de nacionalitat belga i amb residència a Andorra.Per excarcerar-les de l'aparell s'ha desactivat el dispositiu d'expulsió que hi ha davall dels seients. Es tracta d'un sistema que es fa servir per expulsar els passatgers de l'avió abans de patir un accident tot i que «sembla ser que avui no ha pogut ser així». Quan s'hagin retirat els cossos de l'aparell es traslladaran per fer l'autòpsia.El sots cap de la Regió d'Emergències de Lleida, Jesús Tomeu, ha explicat que els Bombers han rebut l'avís del sinistre quan faltaven deu minuts per les onze del matí. L'alerta l'ha donat un camioner que ha avisat de la caiguda d'una avioneta prop de l'aeroport. Tot seguit, s'ha confirmat la trucada amb el mateix aeroport i s'han desplaçat al lloc quatre unitats dels Bombers de Catalunya i 3 dels Bombers d'Andorra.En primer lloc, s'ha «preservat la zona» per actuar sense contaminar ni alterar res de l'entorn. Els Bombers han observat que a l'avió estavellat hi havia dues persones mortes i tot seguit han fet un «llit d'escuma» perquè hi havia un petit vessament de combustible. D'aquesta manera han fet que el carburant es diluís i s'han evitat riscos.