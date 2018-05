Ferit greu un menor en ser atacat per un gos de raça pitbull

El menor està ingressat en estat greu a l'UCI Pediàtrica del Complejo Hospitalario Torrecárdenas d'Almeria

Actualitzada 15/05/2018 a les 19:21

Dilluns passat un nen de tres anys va ser víctima de l'atac d'un gos de raça pitbull a Vícar, Almeria, i roman ingressat en estat greu a l'UCI Pediàtrica del Complejo Hospitalario Torrecárdenas d'Almeria. El menor, segons ha informat la Delegació Territorial de Salut de la Junta d'Andalusia, es troba «estable» dins de la gravetat.Els fets van tenir lloc al voltant de la una de la tarda, el nen presentava una ferida oberta en una cama per la qual va ser traslladat al centre de salut. L'institut armat ha precisat a més que, de moment, no ha estat interposada cap denúncia per aquests fets i que s'està investigant el succés.