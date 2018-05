Onze ferits en trencar-se una grada en una entrevista de Risto a Iniesta

La grada no pertanyia al camp de la Satalia, on s'ha produït l'incident, sinó que l'havia muntat la productora

Actualitzada 15/05/2018 a les 16:33

Onze persones han quedat ferides després de trencar-se aquest migdia una grada desmuntable al camp de la Satalia, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. Els fets s'han produït al voltant de les dotze del migdia mentre es gravava una entrevista que feia Risto Mejide al futbolista del Barça Andrés Iniesta per una nova edició del programa Viajando con Chester. Segons ha indicat l'Ajuntament de Barcelona, la grada havia estat muntada per la productora i no pertanyien al camp de la Satalia. Entre els ferits, la majoria per contusions, hi ha dos menors. Dotze dels afectats han estat traslladats a diferents equipaments sanitaris però cap d'ells presenta ferides de gravetat, segons l'Ajuntament de la capital catalana.Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat diverses dotacions de 080 i del SEM. Els Bombers de Barcelona revisen en aquests moments l'estructura afectada i el camp ha quedat precintat. Per la seva banda, l'Ajuntament ha obert diligències per esbrinar les circumstàncies dels fets.Gerard Roig, una de les persones que participava com a públic en el programa de televisió, ha explicat que estaven asseguts a la grada i que de cop han notat que es movia i que l'estructura començava a cedir. «Ha arribat un moment en què m'he aixecat i he saltat a la gespa. Els que estaven a l'altra banda han caigut en efecte dòmino», ha explicat. Aquest testimoni ha assenyalat que ha estat un «bon ensurt» sobretot perquè hi havia infants. El rodatge ha quedat suspès.Mediaset, el grup de Cuatro i Telecinco, on s'emet el programa de Risto Mejide, ha lamentat per Twitter els fets i ha desitjat als ferits una ràpida recuperació. També ha agraït als cossos de seguretat, les ambulàncies i els Bombers de Barcelona l'atenció «immediata» als ferits.En un tuit, també Risto Mejie ha destacat la importància que els ferits es recuperin al més aviat possible i ha traslladat una abraçada a ells i a les seves famílies.