Més de 4 anys de presó per intentar llançar a la seva filla de 2 anys per la finestra

Va amenaçar al seu xicot, en el transcurs d'una discussió, en apunyalar a la filla que tenien en comú

Actualitzada 14/05/2018 a les 18:06

L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat a quatre anys i nou mesos de presó a una dona acusada d'intentar llançar per la finestra a la seva filla, en el transcurs d'una discussió amb la seva llavors parella, a qui va acusar de maltractament.En la sentència els magistrats li imposen 9 mesos de presó per un delicte d'amenaces greus, amb l'atenuant de trastorn mental, també li imposen quatre anys de presó per intent d'assassinat. A més, se li prohibeix acostar-se a la seva filla i a la seva exparella. Quan accedeixi al tercer grau, serà expulsada del país. Durant el judici, Francesca Masiel O.J. va negar els fets, denunciant que va ser víctima de «molts maltractaments» per part de la seva parella sentimental.Segons la Fiscalia, l'acusada convivia amb la seva parella a l'habitació d'un domicili situat a Alcorcón. Durant el període de convivència les discussions entre la parella eren «freqüents», motiu pel qual l'home va decidir donar per acabada la relació.Durant una d'aquestes discussions, l'1 de setembre de 2016, l'acusada, segons l'escrit de l'acusació, va començar a destrossar l'habitació que compartia amb la seva parella. L'endemà, una altra discussió va acabar amb l'home dient-li que es busqués una altra casa. En aquest instant, Francesca Masiel O.J. va agafar un ganivet davant la filla de tots dos, i va amenaçar a la seva parella amb clavar-li, i tot seguit apunyalar el matalàs. L'home va fugir del domicili i l'acusada va aprofitar la circumstància per tancar la porta amb clau. A continuació, l'acusada suposadament va agafar en braços a la seva filla de dos anys i es va enfilar a la finestra amb «les dues cames per fora i amb la menor a l'exterior» al mateix temps que cridava que es tiraria. Així va romandre durant mitja hora «en la qual s'anava passant a la menor d'un braç a un altre».La intervenció de la seva parella, que va avisar a la Policia Municipal, va fer que diversos agents es presentessin al domicili. No obstant això, en veure als policies l'acusada va fer de nou el posat de llançar-se al buit amb la menor en braços. Finalment la van poder aturar.