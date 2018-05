Ha pres aquesta mesura després de la declaració com a testimoni del director del diario.es, Ignacio Escolar

Actualitzada 15/05/2018 a les 10:48

La jutgessa que instrueix l'obtenció del màster de Cristina Cifuentes, Carmen Rodríguez-Medel, ha obert una investigació separada pel màster de Dret Públic de l'Estat Autonòmic que va obtenir vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, després que se li convalidessin diverses assignatures i només participés en quatre de les 22 incloses en el curs, segons publica aquest dimarts eldiario.es.La jutgessa va prendre aquesta mesura amb l'objectiu de determinar si pot haver-hi «continuïtat delictiva» després de prendre declaració al director de la publicació, Ignacio Escolar, en qualitat de testimoni aquest dilluns. L'expresidenta de la Comunitat de Madrid, que va deixar el càrrec i la seva acta de diputada per un vídeo on sostreia uns pots de cremes facial, i Casado van compartir professor, Enrique Álvarez Conde, que ja està imputat pel màster de Cifuentes.En el moment de cursar el màster, Casado era diputat a la Comunitat de Madrid i va convalidar gran part de les assignatures a canvi d'uns treballs després d''acordar-ho amb el mateix Álvarez Conde.Divendres passat, la magistrada del jutjat d'instrucció 51 de Madrid ha citat a declarar el proper 26 de juny l'expresidenta de la Comunitat de Madrid com a investigada pels presumptes delictes de falsificació de document públic i suborn. Cifuentes ha deixat també la direcció del partit i el seu escó a l'Assemblea de Madrid i s'ha reincorporat com a funcionària a la Universitat Complutense de Madrid.En aquest cas ja hi ha quatre imputats a banda de Cifuentes: la treballadora que hauria falsificat les notes, dues professores i el director de l'Institut on va cursar el màster.