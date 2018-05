França deté a dos sospitosos relacionats amb els atemptats de Barcelona i Cambrils

Fonts judicials han rebaixat el nombre detinguts anunciats inicialment i s'ha desmentit que siguin d'origen txetxè

Actualitzada 15/05/2018 a les 12:53

La policia francesa ha detingut aquest dimarts dos persones relacionades amb els atemptats de Barcelona i Cambrils l’agost passat, segons que han informat fonts judicials. Els arrestos s'han produït al departament d’Alt Garona, al sud del país, la capital del qual és Tolosa.Les mateixes fonts han assegurat que els detinguts «no són d’origen txetxè», en contra d’una informació difosa per la ràdio 'France Info', que parlava de sis detinguts entre la comunitat d’aquesta república russa resident a França.No són els primers arrestos que es produeixen a França relacionats amb aquests atemptats. El febrer passat, tres persones havien estat detingudes en els departaments de Tarn i Gard, al sud del país.Un d’ells, arrestat a la localitat d’Albi i de 32 anys d’edat, va ser imputat per associació de malfactors amb finalitats terroristes i empresonat, mentre que els altres dos van ser alliberats en no poder provar-se la seva implicació.El 17 d’agost de 2017 una camioneta va atropellar diverses persones a les Rambles de Barcelona i, hores després, un vehicle es va endur per davant diversos vianants en Cambrils, abans que la policia abatés els cinc ocupants .Pocs dies després dels atacs de Barcelona i Cambrils, es va saber que diversos membres de la cèl·lula havien viatjat a París tot just una setmana abans i van passar una nit en un hotel als afores de la capital