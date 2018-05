Detenen un pròfug amb 75 identitats diferents

Les autoritats britàniques havien decretat l'ordre per delictes de robatori i tinença il·lícita d'armes i explosius

Actualitzada 14/05/2018 a les 17:39

Agents de la Policia Nacional van detenir dimarts passat a un home de nacionalitat anglesa, amb 75 identitats diferents, que tenia vigent una Ordre Europea de Detenció i Lliurament (OEDE) emesa pel Regne Unit.El detingut estava especialitzat en el robatori de furgons blindats. Les autoritats britàniques havien decretat l'ordre per delictes de robatori i tinença il·lícita d'armes i explosius, a més dels delictes de falsedat documental i suborn, segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat.El passat 8 de maig durant la matinada, agents de la Policia Nacional van identificar als ocupants d'un vehicle, i un dels ocupants va entregar un document d'identificació que no va fer sospitar als agents. Després de les comprovacions pertinents, els agents van veure que a aquesta persona li constava una Ordre Europea de Detenció i Lliurament, per la qual cosa va ser detingut per un delicte de falsedat documental en comprovar que la documentació presentada era falsa. El detingut va oferir als policies 500 euros per alliberar-lo immediatament, per la qual cosa se li imputa un delicte de suborn.El detingut va passar a disposició del Jutjat d'Instrucció número 2 de Marbella, el Jutjat Central d'Instrucció número 6 de Madrid va celebrar la vista per videoconferència, i va ordenar el seu ingrés immediat a la presó.