Un mort i quatre ferits en un atac a París

Una persona amb un ganivet ha atacat a diversos vianants

Actualitzada 12/05/2018 a les 22:53

Al menys una persona ha mort i quatre han resultat ferides en un atac efectuat al centre de París per un home armat amb un ganivet. L’agressió s’ha dut a terme al districte dos de la capital francesa, a la zona d’Òpera Garnier, una àrea molt transitada perquè hi ha molts teatres, bars i restaurants.L’atac ha tingut lloc al voltant de les deu de la nit quan un home ha començat a apunyalar indiscriminadament diversos vianants. Segons el mitja Europa 1 l’home ha cridat «Allah Akbar» (Alà és gran) en el moment de l’agressió. La policia ha aconseguit abatre l’home i per ara, no ha confirmat que hagués cridat aquesta consigna. El govern francès ha informat que dos dels ferits es troben en estat crític i els altres dos pateixen ferides lleus.