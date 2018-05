Els establiments de Lidl a Suïssa comercialitzen marihuana

Es tracta bosses d'1,5 o 3 grams en les quals la planta es presenta com un producte antiinflamatori i relaxant

Actualitzada 11/05/2018 a les 17:28

La cadena de supermercats Lidl ha consolidat en els seus establiments a Suïssa la venda de marihuana. La cadena alemanya posa a disposició dels seus clients dos productes que actuen com antiinflamatori i relaxant, és a dir, que no es tracta d'un tipus de marihuana destinada a l'oci.El producte que vénen no conté, pràcticament, THC (compost psicoactiu de la planta) fet que empara la seva comercialització, ja que a Suïssa es poden vendre producte a majors de 18 anys amb un 1% de THC. El producte de Lidl conté un 0,8% d'aquest compost, i 21% de cannabinol, que tampoc és un psicoactiu.La producció de la marihuana és totalment local, no utilitzen agroquímica ni productes sintètics, segons informa Lidl en un comunicat. L'empresa The Botanicals és l'encarregada de crear aquest producte, que es ven en bosses d'1,5 grams, amb un preu de 15 euros, o bé per 16,75 euros, 3 grams de marihuana.Algunes associacions dedicades a la lluita contra les addiccions han posat l'alarma sobre el fet que la marihuana esdevingui un producte de tan fàcil accés.