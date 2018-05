El Diari Més arriba als 65.000 lectors diaris i ja és líder al Camp de Tarragona

Les dades de la darrera onada de l’Estudi General de Mitjans (EGM) confirmen un increment del 25% respecte l’any anterior

Actualitzada 19/04/2018 a les 09:22

El perfil del lector

El Diari Més és el mitjà de premsa escrita amb més lectors al Camp de Tarragona, amb una mitjana de 65.000 lectors diaris. Les dades corresponen a la darrera onada de control de l’Estudi general de Mitjans (EGM) i que compren de l’abril de 2017 al març d’aquest any 2018.Al conjunt de les comarques de Tarragona (Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre), el nombre més gran de lectors el té el Diari de Tarragona, amb mil lectors més de mitjana. Però allí on es distribueix el gratuït –Tarragonès, Baix Camp, Alt Camp i Baix Penedès– el lideratge és per al Diari Més.Els 65.000 lectors del Diari Més en aquest últim any representa un important increment respecte de les dades anteriors, amb un increment del 25% i es recuperen les xifres que el Diari Més ja havia assolit l’any 2016. En el cas del Diari de Tarragona, els 66.000 lectors diaris actuals representen un retrocés del 23% respecte de les dades de la segona onada del 2017 i la mateixa xifra respecte de l’onada d’enquestes de l’any passat.La tercera publicació en nombre de lectors a la demarcació de Tarragona és La Vanguardia, amb 43.000 lectors diaris, seguit d’El Periódico de Catalunya, amb les seves dues edicions, amb 32.000 lectors. El País en suma 14.000 i el diari Ara, 11.000 diaris.D’acord amb les xifres de l’EGM, i tenint en compte el nombre de població a la qual arriben tant el Diari de Tarragona com el Diari Més, l’índex de penetració se situa en el 0.083 en el cas del diari de pagament, sobre una població de 791.693 persones i del 0,139 per al Més, amb una població de 464.829 persones.Pel que fa al tipus de localitat on es concentren els lectors dels diaris al Camp de Tarragona, les dades de l’Estudi General de Mitjan indiquen que dels 65.000 lectors diaris del Diari Més, el 40% corresponen a la ciutat de Tarragona. En aquest cas, superem àmpliament el nombre de lectors que suma el Diari de Tarragona a la capital, que se situa en el 31.6%. El Més compta amb un 28,5% de lectors distribuïts a les localitats que tenen de 10 a 50.000 habitants i un 15% als municipis més petits. El 14,4% correspon a la ciutat de Reus.Una de les dades significatives pel que fa al perfil del lector del Diari Més és que pràcticament està repartit entre homes i dones, tot i que hi ha un percentatge una mica superior de lectores femenines (52%).Pel que fa al rol familiar, un 52,1% dels lectors del Més són mestresses de casa i un 53,4% són els elements sustentadors principals dels nuclis familiars (que poden coincidir amb el de mestressa de casa).Quant a les edats, la franja majoritària, amb un 30,3% és la de 45 a 54 anys. Per darrere, la franja de 55 a 64 anys (20,8%) i de 35 a 44 anys (20,1%). La mitjana d’edat del lector del Diari Més és de 52,3 anys.Altres dades que també es poden extreure de l’enquesta de l’EGM és que un 67,4% dels nostres lectors estan casats o casades; un 19,1% solter, un 6,9% divorciats i el 6,6 restant, vidus.D’altra banda, la majoria dels nostres lectors (37,7%) tenen finalitzats estudis postobligatoris (BUP/COU, formació professional...). Un 26,6% van cursar EGB o Batxillerat elemental mentre que un 27% correspon a titulats mitjos i superiors.