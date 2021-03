Maten un cocodril i de l'interior en treuen les restes d'un nen de 8 anys

Els habitants de Mushumbi Pool, Zimbabue, van tirotejar l'animal per confirmar les seves sospites

Actualitzada 13/03/2021 a les 18:27

Els habitants de Mushumbi Pool, un poble al nord de Zimbabue, sospitaven que un cocodril s'havia menjat a un nen de 8 anys. Per confirmar les seves sospites van tirotejar a l'animal. Una vegada mort, van obrir al rèptil en canal per confirmar els seus temors: a l'interior hi havia restes del petit.Les imatges (advertim que poden ferir la sensibilitat de qui les visioni) han donat la volta al món. Una multitud envolta l'animal mort amb el ventre obert. Del seu interior, diversos vilatans n'extreuen extremitats perfectament reconeixibles del nen. Aquestes són dipositades en una manta contigua a l'animal. Segons va informar el periodista local Simbarashe Sithole al diari britànic The Mirror, «El cocodril va ser abatut i després tallat, les restes del nen estaven a l'estómac de la bèstia». Després de la desafortunada troballa la comunitat de Mushumbi Pool va donar sepultura a les restes del nen.