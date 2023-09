Educació inverteix més de 2,5 MEUR per millorar els centres educatius de Reus

La Generalitat executa obres a escoles i instituts destinades, sobretot, a millorar l'eficiència energètica substituint fusteries

Actualitzada 12/09/2023 a les 08:35

Els envolupants dels instituts

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha invertit més de 2,5 milions d'euros per millorar els centres educatius de Reus i posar-los a punt per a l'inici del curs acadèmic 2023- 24. La majoria d'actuacions van encaminades a millorar l'eficiència energètica i el confort tèrmic d'escoles i instituts i consisteixen a optimitzar els envolupants, els elements que separen l'exterior de l'interior de l'edifici –com poden ser façanes, finestres, portes i sostres–.En concret, el Govern considera que estan en fase d'execució la substitució de les fusteries exteriors de l'Escola Marià Fortuny, l'adequació dels espais que ocupen els Serveis Educatius del Baix Camp a l'Escola Ciutat de Reus i la retirada del mòdul de l'Escola Cèlia Artiga. També té previst actuar als envolupants dels instituts Josep Tapiró, Lluís Domènech i Montaner, d'Horticultura i Jardineria i Gaudí.La intervenció a l'antiga Escola Ciutat de Reus és l'operació en vigor més costosa. Generalitat i empresa adjudicatària van formalitzar l'acord per un import de 544.732,26 euros (IVA inclòs). L'acta de comprovació de replanteig es va signar el 14 de juliol i el termini d'execució es va fixar en 163 dies naturals, de manera que l'espai hauria d'estar operatiu a finals d'any. La intervenció pretén adequar una sèrie d'indrets perquè tinguin usos «de caràcter administratiu, pedagògic i de suport de l'alumnat». En aquesta fase, es preveu l'execució de les divisòries i acabats –paviments, pintura i revestiments– i la posada a punt de les instal·lacions, com l'electricitat, l'enllumenat, les telecomunicacions o la climatització. Cal recordar que està previst que l'Escola Els Ganxets deixi enrere els barracons per instal·lar-se al Ciutat de Reus en un futur.Per la seva banda, l'actuació a l'Escola Marià Fortuny, adjudicada per 96.800 euros, es va programar amb l'objectiu de millorar la transmitància de l'envolupant perquè sigui més eficient energèticament. Des del centre, s'apunta que els treballs tenien una duració prevista de dos mesos i que temien que afectessin el transcurs normal de les classes, però, al final, s'han efectuat al llarg de l'agost i ja estan pràcticament acabats. En aquests moments, s'estan fent «els controls de qualitat». Fins i tot, es detalla que s'està analitzant el pressupost per veure si és viable canviar «quatre o cinc finestres més», operació que es completaria en moments en què no hi fos present l'alumnat.Pel que fa al mòdul de l'Escola Cèlia Artiga, Educació va assenyalar que la seva continuïtat, malgrat l'oposició de l'AMPA, no era possible perquè «la seva instal·lació estava vinculada a la construcció d'un poliesportiu lleuger just al costat del centre» i que l'actuació, que arrencà a finals de juliol, s'executa «d'acord amb el pla de retirada d'espais educatius provisionals».Finalment, la Generalitat ja havia anunciat a finals del 2022 que destinaria gairebé 2,4 milions d'euros a millorar l'eficiència energètica i el confort tèrmic de cinc escoles i instituts de Reus, en el marc d'un paquet de 8,3 milions d'euros per a centres educatius del Camp de Tarragona, finançat amb els fons REACTEU. De les actuacions previstes, s'està executant l'obra de l'Escola Marià Fortuny i s'han adjudicat els treballs de substitució de les fusteries a l'Institut Josep Tapiró (per 473.914,96 euros) i a l'Institut Gaudí (509.582,23 euros). També està previst incidir en els instituts d'Horticultura i Jardineria i Lluís Domènech i Montaner, ambdós projectes valorats en uns 568.000 euros.