El Starraco Infinity prevé recibir a 10.000 visitantes en una edición reforzada

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Este fin de semana llega una nueva edición del Starraco Infinity, que llenará el Palau y Recinto Ferial y de Congresos del multiverso más fantástico. Este año lo hace cargado de novedades con la presencia de artistas internacionales de renombre (Natalia Tena, Devon Murray, Javier Botet, Grangel Studio, y con experiencias inmersivas y photocalls que trasladarán al público asistente al interior de las sagas más míticas y queridas del género: Star Wars, Stargate, Stranger Things o Harry Potter estarán presentes en el salón con recreaciones de escenas y espacios icónicos hasta ahora nunca vistos, ya que han sido creados expresamente para esta cita.

Paso adelante

«Esta edición supone un paso adelante tanto en dimensiones como en calidad», expresó ayer Iván Carrasco, presidente de la Asociación Starraco Unlimited, en el acto de presentación del acontecimiento. La previsión de los organizadores es poder llegar a acoger a 10.000 visitantes. En las últimas citas, la afluencia ha sido de unas 8.000 personas. «Los contenidos y las experiencias que hemos preparado son muy potentes, están pensadas para satisfacer al público fandom y, al mismo tiempo, para emocionar al público familiar», expuso Montse Adan, consellera de Promoción Económica. En este sentido, Adan remarcó que «no es un salón para verlo y marcharse, sino un espacio en donde pasar todo el día o, incluso, el fin de semana entero, porque la oferta es muy completa y variada». Desde la organización y el Ayuntamiento se ha remarcado que la celebración en el mes de marzo, justo antes de Semana Santa, responde a una estrategia para atraer visitantes y contribuir a la desestacionalización turística. En este sentido, se invita el público a disfrutar del acontecimiento durante todo el fin de semana, con actividades ininterrumpidas de 10 de la mañana en 8 de la noche. En esta programación también destacará la exposición conmemorativa con motivo del 60.º aniversario de Star Trek, así como réplicas exactas de vehículos tan emblemáticos y recordados por el gran público como son los de Jurassic Park, El coche fantástico o Els Caçafantasmes. Ya se pueden adquirir las entradas en la web del Ayuntamiento y consultar la programación en la web de Starraco Infinity.

«No es un salón para verlo y marcharse, sino un espacio donde pasar todo el día»