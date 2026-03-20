El problemático edificio de Tarragona que se rehabilitará por fin: el Rancho Grande ya tiene luz verde

El Rancho Grande, uno de los edificios más conflictivos del barrio del Serrallo, iniciará por fin su rehabilitación el próximo mes de abril. Tras años de abandono, conflictos y una larga batalla administrativa y financiera, la comunidad de propietarios ha logrado desbloquear un proyecto clave para recuperar el inmueble y permitir el regreso de sus vecinos.

La imagen actual del edificio refleja el deterioro acumulado durante años: fachadas castigadas, ventanas tapiadas y una presencia constante de suciedad y aves que han convertido el espacio en un lugar degradado. Un escenario que contrasta con la nueva etapa que ahora se abre, marcada por el inicio de unas obras largamente esperadas.

El proyecto dio un paso decisivo tras la concesión de una subvención europea de más de 800.000 euros procedente de los fondos Next Generation, destinados a mejorar la eficiencia energética de viviendas. Sin embargo, la ayuda no cubría la totalidad de la inversión, lo que obligó a los propietarios a buscar financiación adicional durante meses sin éxito.

Finalmente, la operación se ha cerrado a través del Institut Català de Finances, lo que ha permitido activar definitivamente las obras. “Hemos vivido dos años fuera de casa como hemos podido”, explica la presidenta de la comunidad, que celebra que por fin “se empieza a ver la luz al final del túnel”.

El edificio cuenta con 32 viviendas y la intervención se centrará en la rehabilitación de la envolvente exterior. Los trabajos tendrán una duración aproximada de seis meses y permitirán poner fin a una problemática que se arrastraba desde hace años en este punto del barrio marinero.

El Rancho Grande fue desalojado en octubre de 2023 tras detectarse graves deficiencias estructurales que obligaron a declarar el inmueble inhabitable. Durante años, el edificio había sido foco de conflictos, ocupaciones ilegales y abandono. Ahora, la rehabilitación abre la puerta a una nueva etapa para el edificio y sus vecinos.