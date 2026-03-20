Oportunidad laboral en Tarragona: el Port abre 10 plazas fijas en distintos perfiles

La Autoridad Portuaria de Tarragona ha abierto tres convocatorias de empleo para cubrir un total de 10 puestos de trabajo con perfiles diversos, en una nueva apuesta por reforzar su estructura organizativa. Las vacantes incluyen un responsable de Infraestructuras, dos responsables de Operaciones Portuarias y siete técnicos de gestión documental.

Estas incorporaciones responden a la necesidad de adaptar la plantilla a los retos actuales y futuros derivados de la transformación del modelo logístico del puerto. Con ello, la entidad busca mejorar su capacidad operativa y reforzar áreas clave para su funcionamiento.

Todos los puestos ofertados corresponden a personal laboral fijo y se rigen por el III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias. El proceso de selección se realizará mediante concurso-oposición y está previsto que se desarrolle entre los meses de abril y junio.

En el caso del puesto de responsable de Infraestructuras, se requiere un perfil vinculado a la ingeniería, con conocimientos o experiencia en sistemas de seguridad como videovigilancia, control de accesos, detección y extinción de incendios o sistemas SCADA. El plazo para presentar candidaturas finaliza el 27 de marzo.

Por su parte, las dos plazas de responsables de Operaciones Portuarias están dirigidas a candidatos con experiencia en normativa y servicios portuarios, valorándose formación en náutica, transporte o logística marítima. En este caso, el plazo de inscripción estará abierto hasta el 8 de abril.

Finalmente, las siete plazas de técnicos de gestión documental buscan perfiles organizados y con capacidad analítica, con dominio de herramientas digitales y conocimientos en normativa legal para la gestión de datos. El plazo para optar a estos puestos permanecerá abierto hasta el 20 de abril.