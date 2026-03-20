Detenido en Tarragona un hombre buscado por robar la cartera de una mujer en un autobús de la EMT

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La Guardia Urbana de Tarragona detuvo el miércoles pasado a un hombre de 32 años que se encontraba en búsqueda por cometer cinco delitos de estafa bancaria con tarjeta. La detención fue posible gracias a la intervención de un agente de la Unidad de Investigación Básica (UIB) fuera de servicio, ya que reconoció al sospechoso en la calle y alertó inmediatamente a una patrulla para que lo pudiera identificar y, posteriormente, detener.

Los hechos se remontan al 15 de enero de 2026, cuando una mujer denunció en la comisaría de la Guardia Urbana el hurto de su cartera en un autobús de la Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona (EMT), que contenía documentación personal y una tarjeta bancaria. La misma afectada avisó de que había recibido notificaciones de uso fraudulento de la tarjeta en cinco establecimientos de la ciudad.

La UIB inició una investigación y, después de revisar las imágenes de seguridad de algunos de los comercios, pudo detectar al hombre que presuntamente había utilizado la tarjeta sustraída. Con esta información, se emitió un comunicado interno de difusión para alertar a los cuerpos policiales con el fin de localizarlo.

La colaboración decisiva del agente fuera de servicio permitió finalmente su detención y la puesta a disposición judicial.