La comunidad universitaria vuelve a llenar el Parque Francolí en la Fiesta Mayor de la URV

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La comunidad universitaria de la Universidad Rovira i Virgili volvió a llenar ayer el Parque Francolí. Estudiantes de todas las facultades del territorio llegaron a Tarragona para participar en la fiesta, muchos vestidos con camisetas conmemorativas de su grado.

Durante la tarde se organizó un bingo musical, el espacio de feria con las carpas de las diversas asociaciones de estudiantes y servicios de la URV, una masterclass de spinning, un torneo de baloncesto 3×3 y concursos de DJ. La fiesta acabó a las 23h. Así, el acontecimiento se consolida un año más como un modelo de éxito de participación que se impulsó con la entrada al Rectorado de Josep Pallarès.