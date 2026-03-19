Crónica: Vox choca con una Bonavista que no avala su discurso

Imagen de los vecinos sentados en la calzada para detener la marcha de VoxGerard Marti Roig

Publicado por Marta Omella Redactora Creado: Actualizado:

Hace aproximadamente un mes que Vox anunciaba un «calendario de manifestaciones» en Cataluña contra la «islamización y la inmigración masiva». Ayer, la «gira» del partido ultraderechista hacía su primera parada en Tarragona, en el barrio de Bonavista, donde la movilización, que reunió a un centenar de personas, chocó con un escenario menos cómodo del previsto.

El ambiente se empezaba a tensar en torno a las seis de la tarde, cuando el amplio despliegue policial generaba inquietud entre los vecinos. Muchos miraban con curiosidad la concentración contraria, que empezaba a desplegar pancartas delante de la mezquita del barrio, punto inicial de la convocatoria.

«Acabo de llegar a casa y me lo he encontrado todo cortado, pero no tenía ni idea que eso iba a pasar hoy», decía Mariel Hernández, todavía con la bolsa en la mano. «Hace tres años que vivo aquí y creo que hay una buena convivencia. Pero Vox lo que busca es provocar y hacer espectáculo, y parece que eso conseguirá», lamentaba.

Imágenes de la cabecera de la manifestación de VoxGERARD MARTÍ

Los colectivos antifascistas, que reunieron a unas 300 personas, no pudieron avanzar mucho en su marcha, quedando retenidos por el operativo policial en un tramo de calle. Vox tampoco seguía el recorrido previsto, empezando su itinerario en el aparcamiento del Mercat de Bonavista, lejos de los gritos de «Fuera fascistas de nuestros barrios».

Los diferentes grupos no llegaron a cruzarse, pero eso no evitó momentos de crispación. Varios vecinos se hacían oír desde los balcones, increpando a los manifestantes de Vox a medida que avanzaban por las calles del barrio. Algunos, incluso, tiraban huevos, mientras otros se atrevían a bajar a la calle, sentándose en la calzada para intentar dificultar el paso a la comitiva.

«Sabíamos que hoy vendrían, pero no íbamos a caer en la tentación, porque es lo que quieren», explicaba Noor García, que gritaba a los participantes, junto con sus amigas. Ondeaban con orgullo y rabia la bandera de Marruecos, regalada de forma improvisada por los manifestantes del otro lado. «No hemos podido evitar sumarnos. Ante la ignorancia, tienes que defender tus derechos. ¿Si no lo hacemos nosotros, quién lo hará?», se preguntaba la joven.

Imagen de vecinos gritando desde el balcónGerard Marti Roig

No todo el mundo optó por confrontar. Algunos residentes seguían la escena desde los portales, con una mezcla por sorpresa e incredulidad. «Habíamos oído que hoy se hacía la manifestación, pero no éramos conscientes de la magnitud», comentaba Daniel Carrasco, acompañado de su familia.

«Hace 28 años que vivo en este barrio y nunca he tenido ningún problema. Soy homosexual y tengo amigos marroquíes, tengo amigos de todo el mundo, porque en Bonavista hay gente de todas partes. No entiendo esto que hacen, lo único que quieren es hacer daño al barrio», afirmaba. Después compran en sus tiendas porque son más baratas. Son unos hipócritas», añadía.

El trazado de los ultraderechistas llegó a su final con un parlamento en que se repitieron consignas contra la inmigración y el multiculturalismo, con demandas de cierre de fronteras y un llamamiento a la deportación de personas en situación irregular.

Concentración antifascista contra la marcha convocada por Vox.Gerard Marti Roig

Mientras tanto, a pocas calles de distancia, la movilización antifascista continuaba retenida, a la espera de que se disolviera el dispositivo policial. No fue hasta el final del acto que los colectivos contrarios pudieron reanudar la marcha y recorrer las calles del barrio.

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, había asegurado al anunciar estas movilizaciones que «es hora que los barrios vuelvan a ser de los vecinos». Ayer, sin embargo, en Bonavista los vecinos ya estaban, y lo hicieron notar.