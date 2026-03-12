Tarragona coloca un nuevo adoquín Stolpersteine en recuerdo de las víctimas del nazismo

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona ha acogido esta mañana el acto de colocación de un nuevo adoquín del proyecto Stolpersteine en la Baixada de Misericòrdia, una iniciativa de memoria histórica que recuerda a las víctimas del nazismo. El acto ha contado con la participación de la consejera de Memoria Democrática, Sandra Ramos; la nieta del homenajeado Antonio Díaz, Alba Díaz; el presidente del Amical Mauthausen, Juan M. Calvo, y el director del Memorial Democrático, Jordi Font.

Durante la ceremonia se han hecho varios parlamentos institucionales y también una actuación musical a cargo del saxofonista Xavier Pié, que ha interpretado dos piezas. El adoquín instalado recuerda a una de las personas deportadas en los campos nazis y forma parte del proyecto internacional Stolpersteine, que busca mantener viva la memoria de las víctimas a través de estas placas colocadas delante de sus últimos domicilios.

Con esta nueva instalación, ya son 32 los adoquines Stolpersteine que hay en la ciudad. Este año también se han colocado dos más: una en la calle López Peláez en homenaje a José Cerón García y otra en la calle Real dedicada a Jaime Crespo Vengut. Este proyecto sigue ampliándose con el objetivo de recordar a las personas de Tarragona que sufrieron la deportación y la represión del régimen nazi.