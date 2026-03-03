La nueva brigada de limpieza borra 202 grafitis en Tarragona en tres meses

Imagen de un local de la calle Ramon i Cajal con la Rambla Nova con pintadas en la fachada.Gerard Martí

El nuevo contrato de limpieza viaria de Tarragona incluye como novedad a una brigada específica para retirar pintadas, carteles y adhesivos. El servicio se puede efectuar en fachadas, cristales y puertas metálicas de edificios municipales, muros de dominio público, casetas de alumbrado y de instalaciones eléctricas, pavimentos, rompeolas y zonas de rocas, mobiliario urbano, señalización vertical y horizontal y elementos de patrimonio. El coste anual de este servicio es de 51.656,22€, IVA incluido.

Además, se actúa también en fachadas, muros, cristales y puertas metálicas de propiedad privada. En este caso, se retirarán las pintadas, carteles o adhesivos sólo de las fachadas exteriores que dan a la vía pública y siempre que la propiedad solicite la actuación al Ayuntamiento. El interesado tendrá que autorizar la actuación y eximir a la empresa adjudicataria de cualquier daño realizado, de acuerdo al formulario establecido por el Ayuntamiento de Tarragona.

Para solicitar la retirada de pintadas en fachadas exteriores privadas se tiene que realizar una instancia genérica y adjuntar la autorización de la actuación que se encuentra al catálogo de trámites de la sede electrónica del Ayuntamiento de Tarragona, en el ámbito de Limpieza y Mantenimiento.

El servicio cuenta con un equipo formado por un maquinista especializado en este tipo de trabajos con una máquina hidrolimpiadora de vapor a alta presión y sistema de proyección de arena a presión, además de las herramientas necesarias. El servicio se realiza de lunes a viernes, en turno de mañana.

La brigada no dispone de un itinerario planificado, sino que, según las incidencias detectadas y las instrucciones del Ayuntamiento, se planifica el servicio con el fin de optimizar los desplazamientos y las zonas. Este servicio dispondrá de un sistema de mejora continua de la efectividad del servicio, gracias a la creación de mapas de calor y rutas específicas de puntos problemáticos en función de las pintadas, adhesivos y carteles detectados.

Detectadas más de 500 pintadas en la vía pública



Durante los 3 primeros meses de contrato la empresa adjudicataria, Urbaser SA, junto con los inspectores del departamento de Limpieza Pública han realizado un inventario de pintadas: se han detectado 519 pintadas, 181 de las cuales en elementos municipales (bancos, carteles y señalización vertical, contenedores, papeleras, etc.), 32 en cuadros eléctricos, 93 en fachadas y muros municipales y 213 en fachadas privadas.

Según los pliegues y la oferta, estas pintadas se tienen que retirar los primeros 6 meses de contrato. Hasta fecha de hoy se han retirado 202 pintadas, 149 en elementos municipales (bancos, carteles y señalización vertical, contenedores, papeleras, etc.), 13 en cuadros eléctricos, 19 en fachadas y muros municipales y 21 en fachadas privadas.

Este inventario inicial es un listado vivo, de manera que se va complementando con todas las incidencias que se van detectando, tanto por los equipos de la empresa de limpieza y recogida, los servicios de inspección y control y las incidencias que recibe el departamento de Limpieza Pública por los diferentes canales de comunicación.