Jorge Pérez: «He querido reconocer a todos los artistas que han escrito el Judici a Carnestoltes»

¿Cómo surge la idea del libro?

«El año pasado el Grupo La Bóta hizo 40 años y pensábamos cómo lo podíamos celebrar. Pensé que estaría muy bien hacer un juicio que fuera un homenaje a los otros juicios que se han hecho. Entonces le comenté a Toni Garcia si podíamos recopilar todos los textos de nuestro juicio, trabajo fácil. Pero el reto fue recuperar los textos más antiguos».

¿Por qué?

«Josep Maria Pena escribió los dos primeros juicios, pero cuando se quemó su casa también se quemaron los guiones de aquellos juicios. Por suerte, una de las actrices, Rosa Rossell, encontró guiones mecanografiados y carteles y me los dio. Llegamos en el año 2000 y de aquí no tenemos guion. Paco ensayaba sin guion escrito. Pero alguien hizo un vídeo VHS. He tenido que transcribir tres juicios de unas dos horas. Transcribirlos yo a mano. Ha sido un ejercicio de arqueología literaria».

¿Y cuál ha sido tu objetivo?

«Mi obsesión era reconocer estos juicios y los artistas que antes que yo habían escrito el juicio. ¿Todo lo que había hecho gente antes que yo, de eso quién se acuerda? Es una pena. Josep Maria Pena hizo un trabajo mucho chula, quien se acordará»?.

¿Los textos también deben mostrar la evolución del Carnaval y del contexto en la ciudad, verdad?

«Mi objetivo no era hacer una perspectiva del Carnaval de Tarragona, pero ha ocurrido a eso. El estilo era muy diferente antes, pero creo que con La Bóta hemos devuelto un poco a la esencia de que es el juicio y como se tiene que hacer. En 1984 y en 1985 es una obra de teatro breve donde se juzga el rey con unos testigos satíricos: un vecino de Reus, una chica que habla fatal el catalán, un vecino del Serrallo».

La evolución del acto

¿Y qué cambió después?

«Cuando coge el acto la Sala Trueno hace una lucha entre el bien y el mal, con el diablo y Dios, todo en verso y con palabras malsonantes. Era como un Baile de Damas y Viejos pero de Carnaval. Después llega Pere Estadella con el Sindicato de la Risa y hace una comedia del arte por las calles de Tarragona. Paco Madrid hace un espectáculo de cabaré. Y es con el Hèctor de la Salud que el Juicio vuelve a ser lo que era en los años 80».

Sátira «Aquello que gusta del Juicio es ir y ver a quien destripan este año».

¿Por qué es importante la estructura?

«Cuando tú haces el juicio yo pienso que tienes una estructura, tienes un compromiso con la ciudadanía. Cada ciudadano te irá a ver igualmente y los hará gracia, pero si el Ayuntamiento de Tarragona me dice que el Grupo La Bóta hace el juicio, yo creo que tenemos que hacer el posible para hacer un juicio, no lo que nos eructe. como los primeros que hacemos que el juez sea el alcalde de verdad, por ejemplo».

¿Ahora se hace más sátira de la política y la actualidad social en la ciudad?

«Yo creo que sí, los juicios de los diez últimos años están claramente mucho más actuales. También más efímeros, porque si hablas de la actualidad de aquí tres años ya no tendrá sentido. Ponemos nombres y apellidos. Nos hemos fastidiado con técnicos del Ayuntamiento, con Repsol, con personalidades de Tarragona, con alcaldes, con consellers. Y eso al final también engancha más. La ciudadanía lo valora. Es lo que le da sentido al juicio. Lo que es chulo precisamente del juicio es ir y decir a ver a quien destripen este año».

¿Los años que lo has escrito tú, como lo has abordado?

«Yo enviaba a un WhatsApp en quien participaba o gente próxima y los decía: de aquí a lunes enviadme por privado todos los temas que os gustaría que tratáramos al juicio. Yo cogía todos los temas y entonces hacía escoger a los personajes según lo temas. Cuando te acotan los límites es cuando te obligas a ti mismo a ser creativo para ver qué haces dentro de eso. Es más fácil».

¿Cómo ves el futuro del Juicio en Tarragona?

«Pienso que la clave es que se consolidará si nosotros, como Colla La Bóta, conseguimos que haya siempre relevo. Hay una cosa que hemos conseguido: un espacio y un día. El juicio ya sabemos que es el lunes. El programa así también ya lo contempla. El Juicio se tiene que hacer. Que no nos vuelva a pasar que haya años donde no se hacía. Es uno de los actrs más populares del Carnestoles. Es un legado y lo tenemos que reivindicar».