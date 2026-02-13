Nace creadores.cat, el nuevo portal para promocionar y conectar el talento artístico de Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Ya se ha presentado públicamente creadores.cat, un nuevo portal web pensada para reforzar el ecosistema artístico de la ciudad de Tarragona y facilitar la conexión entre artistas locales y agentes culturales.

Creadores.cat es un directorio de artistas vinculadas a Tarragona que recoge profesionales de disciplinas muy diversos: artes visuales y plásticas, artes escénicas, música y artes sonoras, artes digitales y tecnológicas, diseño y artes aplicadas, audiovisual, literatura, artesanía, prácticas comunitarias y disciplinas transversales, entre otros. El objetivo principal es poner en valor el talento local y facilitar el contacto con personas, colectivos y entidades que programan, producen o impulsan proyectos culturales en el territorio.

Una herramienta útil para el sector cultural de la ciudad

El portal permite a las artistas disponer de un perfil propio donde presentar su trayectoria y sus proyectos, así como crear proyectos compartidos con otras creadoras, favoreciendo la colaboración y el trabajo en red. Al mismo tiempo, las personas programadoras y agentes culturales pueden consultar los perfiles y establecer contacto directo con las artistas a través de la misma plataforma, mientras que la ciudadanía puede acceder como visitante para descubrir el talento artístico local.

Creadores.cat incorpora también un sistema de mensajería interna y un proceso de verificación de todos los perfiles, con la voluntad de garantizar un uso responsable, profesional y alineado con las necesidades reales del sector cultural de Tarragona.

Un proyecto nacido del trabajo comunitario

La creación de la plataforma es fruto de un proceso de trabajo sostenido y de escucha activa desarrollado en el marco de la Comunalitat Urbana de Tarragona. El proyecto lo lidera la cooperativa Àkrida y está formado íntegramente por artistas locales, y tanto el diseño como el desarrollo web se han hecho desde una mirada artística, funcional y arraigada en el territorio.

Una apuesta de futuro para el talento artístico de Tarragona

Creadores.cat nace con la voluntad de ser una herramienta viva y en evolución. Más allá del portal web, el proyecto quiere convertirse en un punto de partida para impulsar encuentros, debates y procesos colectivos que traspasen la pantalla y contribuyan a hacer realidad proyectos artísticos en la ciudad.

La gestión de la plataforma combina un equipo técnico que vela por su funcionamiento con un modelo de gobernanza colectiva basado en una asamblea de artistas abierta a todas las personas que quieran implicarse. Un modelo que apuesta por la participación, la corresponsabilidad y la autogestión como valores centrales, y que quiere contribuir a fortalecer el tejido cultural y comunitario de Tarragona.

El proyecto de Comunalitats Urbanes de la Generalitat de Catalunya

Comunalitats Urbanes es un programa del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya para dinamizar las redes de economías locales desde la perspectiva del derecho a la ciudad y de la economía social y solidaria. Forma parte del Programa de Economía Social de la Generalitat.

Está conformado por 25 comunalitats desplegadas por toda Cataluña que trabajan para el fortalecimiento de los bienes comunes y de nuevos proyectos de ayuda mutua a partir del movimiento vecinal y asociativo, del tejido cooperativo, del pequeño comercio, de proyectos autoorganizados y de las redes de apoyo mutuo. En Tarragona se conoce con el nombre de Foro de los Barrios y está liderada por la Red Cooperativa de Tarragona, La Teulada.