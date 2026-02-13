Andreu Muñoz: «Si en la ciudad nos limitamos al patrimonio romano, nos estamos equivocando»

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

¿Qué puede esperar la ciudadanía de la transformación que se hará en el Museo Diocesà? ¿Por qué será tan importante?

«Tarragona tendrá un nuevo museo, un museo renovado, que será de los mejores del país. Tenemos que partir de una cuestión inicial: nuestro Museo Diocesà de Tarragona se tiene que imbricar dentro de lo que es la acrópolis de Tarragona, eso que denominamos el barrio catedralicio, porque es un sector cultural y turístico de primer orden. El Museo Diocesà no puede concebirse como un elemento exento, sino que tiene que estar imbricado en el contexto de este barrio catedralicio, porque está ligado a una historia y un patrimonio de la catedral, del seminario y de la casa de los concilios, que son los tres grandes equipamientos culturales que hoy día dan sentido a esta parte superior de la ciudad».

¿Qué papel jugará con respecto a la ciudad y el territorio?

«Si yo tengo que explicar la ciudad romana, Tàrraco, este es un punto focal importantísimo, imprescindible. Nos da las claves para interpretar la historia, no sólo de la ciudad, sino de todo el territorio. Aquí se produce el inicio de la romanización con el campamento de Escipió, se genera el gran recinto de culto imperial del templo de Augusto, todo el gran movimiento eclesiástico en época tardorromana, y se construye una de las catedrales en el siglo XII más impresionantes de toda la Cristiandad hasta nuestros días».

¿En este sentido, qué nuevas claves interpretativas ofrecerá en el museo?

«Como el museo se configurará en un edificio donde están las estructuras impresionantes de la época romana, medieval, renacentista y contemporánea, habrá nuevas claves interpretativas arquitectónicas y urbanísticas».

El propio edificio formará parte de la experiencia.

«Exacto. Aquí cuenta tanto el contenido como el continente. El continente es en sí mismo también un gran museo, un espacio de interpretación. Hacemos una comparativa con el Museo de Vic, que es uno de los grandes museos del país. Tiene una filosofía muy parecida a la nuestra, pero no deja de ser un museo ex novo, con una caja hecha en el siglo XX. Nosotros, con la riqueza que tenemos de este patrimonio, se añade una caja arquitectónica, un museo que tiene una caja de 2.000 años de historia. Eso, vamos donde vamos de toda España, no lo ves».

Impacto turístico

¿Qué impacto turístico prevén que tendrá?

«Es una experiencia que obliga a que su visita al proyecto de la Acrópolis sea de un día. Por lo tanto, obliga a pernoctar. La Acrópolis además potenciará la visita a la Tarragona patrimonio mundial, pero también al territorio. Inducirá a hacer a una visita al modernismo, la ruta del Cister, la Cartuja de Escaladei... Tenemos un kilómetro cero del territorio. No hay otra posibilidad del kilómetro cero, lo tenemos allí donde se puede explicar en extensión toda la historia. Y eso es el barrio catedralicio, es la Acrópolis en que el Museo Diocesà, por sus particularidades y por su función, jugará este papel instructor, educador.».

¿Echaban de menos esta visión global?

«Si nosotros nos limitamos lo que es el patrimonio cultural romano, nos estamos equivocando, porque la riqueza que tenemos nosotros es la capacidad explicativa de un relato diacrónico, de muchos siglos de historia, y de una gran importancia. Si tú quieres visitar una ciudad en la Península Ibérica que tenga una riqueza romana, Tarragona es un |sitio obligatorio. ¿Pero dónde tenemos ubicada la mejor ruta de los monasterios del Cister de toda la Península Ibérica? Es Poblet, y detrás viene Santes Creus y Vallbona. El modernismo que tenemos en Reus, en la propia Tarragona o en otros espacios, es extraordinario. Tenemos que comprender que aquí trascendemos el patrimonio romano, que el territorio tiene una riqueza extraordinaria que hay que potenciarla desde todos estos ángulos».

¿O sea que nos hemos centrado demasiado en el patrimonio romano?

«Mucho. Incluso en el propio romano nos hemos centrado en el clásico. Porque a la vez tienes un patrimonio paleocristiano, que es romano, que a veces ha quedado relegado. Cuando tú piensas en la riqueza de una basílica como la del Anfiteatro, la potencialidad que tiene la Necrópolis con el Parque Central, el impresionante conjunto tardorromano de Centcelles...»

En el Plan de Gestión de Tàrraco se concluyó que falta un relato unificado entre los monumentos.

«Es el gran reto. Tenemos que ser capaces de actuar con la voz y con las acciones de un único territorio. Que no se establezcan tantas compartimentaciones entre aquello que es iniciativa pública, iniciativa privada. Que se valore todo como un todo, y que le demos importancia real. Con una oferta coherente, que sea mesurada, porque no morimos de éxito, que es lo que puede pasar ahora en Barcelona».

Volviendo al proyecto del Museo Diocesà, el Arzobispado necesita financiación. ¿Es una cuestión que le preocupa?

«Estamos expectantes, pero esperanzados. Creo que estamos haciendo los deberes. Hay un patrimonio cultural imbricado en el mundo romano que el Consorcio podría ayudar mucho a echarlo hacia adelante. Pero después tenemos toda una serie de equipamientos más museográficos que la administración tiene que tener también en cuenta. Y si aquí se suma el mecenazgo privado, bienvenido sea. Es una cuestión de prioridades.

¿Qué relación tienen con la administración pública actualmente?

«Creo que se nos tiene que escuchar un punto más, porque ya hemos demostrado que, a través de nuestras acciones, somos capaces de avanzar con mucha creatividad y pocos recursos. Creo que la ciudadanía también tiene que ser más proactiva, en el sentido de ser más exigente con las administraciones».