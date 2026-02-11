Movilización histórica de los docentes en Tarragona con un seguimiento de la huelga del 80%

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Los docentes han dicho basta y se han movilizado hoy en Tarragona en una movilización histórica en el sector. La huelga ha tenido un seguimiento del 80%, según los sindicatos convocantes, y en el centro de la ciudad se han reunido unas cinco mil personas en la manifestación unitaria.

«Estamos aquí porque necesitamos más recursos. Las ratios son cada vez más elevadas y queremos un sueldo digno. Creemos que la huelga de hoy puede ser un punto de inflexión», ha expresado el portavoz de USTEC, sindicato mayoritario, Noé Muñíz.

Los sindicatos apuntan sobre todo a la «falta de diálogo» del Departamento de Educación. «Necesitamos poder negociar y no nos dejan. Espero que la consejera que esté ahora en el cargo vea la cantidad de gente que somos. No querer dialogar es un insulto», dijo Ricard Merçor, portavoz de Profesores de Secundaria.

La marcha llenó la plaza Imperial Tarraco y subió por la rambla Nova, en una imagen que hacía mucho que no se veía en la ciudad, por la cantidad de personas. Muchos maestros iban con sus hijos y alumnos en prácticas en los centros también se sumaron.

Gran barullo

«Somos uno de los profesores con los salarios más bajos en España. Es el Departamento que menos invierte en Educación en todo el país. No dan ninguna solución. ¡No puede ser!», protestaba Paco Carbonell, de CCOO. La manifestación fue un gran barullo de silbidos, diferentes proclamas y tambores. Lo han convocado seis sindicatos y sus representantes enarbolaban distintas pancartas. La marcha ha llegado hasta la sede territorial del Departamento de Educación donde han realizado una sentada. «No hay una defensa real del catalán en las aulas. Está en retroceso. Tiene que haber más recursos para la inclusión», ha dicho Aida Montaner, de la Intersindical.