Tarragona actuará en 81 puntos críticos de la ciudad donde las palomas generan suciedad y molestias

El Ayuntamiento de Tarragona actuará en 81 puntos críticos del centro de la ciudad donde las palomas generan suciedad y molestias a los vecinos. La intervención empieza esta semana y durará unos quince días, en los cuales se colocarán redes o elementos para evitar que las aves se pongan, entre otros.

Durante el siguiente mes se comprobará si la intervención ha dado buen resultado y, si hace falta, se ajustará. La voluntad del consistorio es, después, ampliar el ámbito de actuación en el resto de la ciudad. Paralelamente, ha habilitado un servicio de atención a la ciudadanía con visitas domiciliarias a fin de que los vecinos puedan informar de lugares concretos donde las palomas les generen molestias y recibir asesoramiento técnico para aplicar soluciones.