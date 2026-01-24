Servicio alternativo mínimo en Tarragona por la suspensión de Rodalies

La megafonía ha anunciado la suspensión del servicio de Rodalies cuando los que tenían que ser los últimos pasajeros del día eran a bordo del tren del R16. Al bajar, no se ha ofrecido servicio alternativo por carretera inmediato, provocando que los usuarios tuvieran que buscar otras opciones para llegar a su destino o volver a casa. Así, han tenido que buscar taxis o pedir a conocidos que los recogieran. No ha estado hasta casi dos horas después que ha llegado un autobús para transportar a los viajeros a Reus y Barcelona, sin más paradas. A las dos y media de la tarde, el andén se ha reabierto para recibir un tren, también en dirección a Reus, que ha recogido a los pocos pasajeros que quedaban en el vestíbulo de la estación, en medio de un ambiente de indignación y malestar.

Muy pendientes de las pantallas informativas donde se mostraban los trenes cancelados y de los avisos de la megafonía, los usuarios han seguido el transcurso de las afectaciones a Rodalies a la espera de saber si podían llegar a su destino o bien hacía falta que buscaran alternativas. En Tarragona, a pesar de la cancelación de frecuencias desde la mañana, los pasajeros sólo han tenido un autobús que ha dado opción para llegar a Reus o a Barcelona. El bus no hacía otra parada y ha llegado unas dos horas más tarde del anuncio de suspensión del servicio de Rodalies.

Al mediodía, en el andén ha llegado un tren de la línea R16 que tenía que acabar el trayecto a Vilanova i la Geltrú, desde donde los usuarios tenían que seguir su recorrido en servicio alternativo por carretera. Finalmente sin embargo, todo el mundo ha tenido que bajar de los vagones y desdecirse de llegar en regional a su destino. La poca información proporcionada, sin informadores en el andén, ha provocado el malestar de los viajeros. "Eso es un caos y una vergüenza. No meten medios de transporte, entonces, no sé qué pasará", ha señalado a la ACN Antonio García, uno de los afectados.

Les informaciones contradictorias tampoco han ayudado a desvanecer dudas a viajeros como Josué Lidón, quien ha llegado a Tarragona desde Cambrils sin que lo avisaran de la ausencia de servicio alternativo por carretera en esta estación. "Cuando he comprado el billete me han dicho que el servicio funcionaba, pero con algunos retrasos", ha criticado. Otros, como Pedro Maldonado, se lo han tomado con resignación. "Por seguridad de los pasajeros, es el correcto", ha asegurado después de bajar del R15 que lo tenía que llevar hasta Barcelona.

Buscando alternativas al servicio alternativo



Delante de este escenario, algunos viajeros han buscado sus propias alternativas. Es el caso de Joan Vilà, que iba a l'Ampolla y se ha quedado a medio camino, a la estación de Tarragona. Cuando se ha enterado de que no podía continuar el trayecto por tren, se ha acercado a los taxistas de la zona para saber cuánto le podría costar volver a casa. "En un inicio nos han dicho que el viaje nos costaría 100 euros y después, otro taxista nos ha dicho 120 euros. Hemos desistido y nos vendrán a buscar", ha indicado.

Las plataformas de pasajeros preparan movilizaciones



Todo ha despertado también la indignación de la plataforma Dignidad en las Vías, que ha denunciado la incertidumbre que "da rabia y entristece" a la gente que utiliza el servicio de Rodalies. ¿"Cuánta gente se marchará hoy y no sabrá como volver? Es un problema gravísimo", ha apuntado a su portavoz, Anna Gómez.

Al mismo tiempo, Gómez ha criticado la falta de informadores en los andenes, así como el desconcierto que esta situación ha provocado entre los usuarios. En este contexto, la plataforma ha anunciado que está preparando movilizaciones para reclamar soluciones a todos los actores implicados.