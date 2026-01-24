Roger Budesca y Melcior Bustos ya encabezan els Xiquets de Tarragona

Publicado por Júlia Camprubí Díez Creado: Actualizado:

Els Xiquets de Tarragona empiezan una nueva etapa con Roger Budesca como cap de colla, Àlex Llambrich como sotscap de colla y Melcior Bustos a la presidencia. La decisión fue aprobada por los miembros del grupo en la asamblea celebrada el viernes pasado en la Antigua Audiencia, donde la candidatura de Budesca obtuvo 230 votos, delante de los 138 de la opción encabezada por Ramon Gómez, David Ibàñez y Jordi Allegue. Once votos fueron en blanco.

La nueva junta tiene como objetivo consolidar el crecimiento de la entidad, reforzar el relevo generacional sin perder la experiencia de los más veteranos y recuperar ambición y solidez. Entre las prioridades hay hacer de los ensayos un espacio dinámico, fortalecer la cohesión interna y potenciar a los castellers más jóvenes. También preparan la celebración del centenario de la reagrupación dels Xiquets de Tarragona, que este año cumple 100 años.

«Es un orgullo y una gran responsabilidad que asumo con mucha ilusión. Somos un equipo amplio y preparado que trabajará para llevar al grupo allí donde todos queremos», dice Budesca. Por su parte, Bustos asegura que «nos espera mucho trabajo. Tenemos que construir un grupo para los castellers del futuro. Este proyecto sólo tiene sentido si lo hacemos entre todos: a partir de ahora seremos un solo grupo».

Recuperar Santa Anna

Uno de los grandes retos del mandato será seguir trabajando para recuperar la sede histórica de la calle Santa Anna. De momento, esta semana se han iniciado trabajos de limpieza, desinfección y retirada de escombros, así como las primeras acciones para preparar la rehabilitación integral del local, con el objetivo de recuperar un espacio de referencia para el grupo y la ciudadanía.