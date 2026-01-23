Intervenidos 500 perfumes y productos cosméticos en Tarragona por no cumplir la normativa

La Guardia Civil intervino el martes pasado 20 de enero 500 perfumes y productos cosméticos de un establecimiento de Tarragona para no cumplir la normativa europea de consumo. Según el cuerpo armado, los artículos están valorados en 17.110 euros y estaban expuestos por la venta.

Los productos provenían de países como los Emiratos Árabes y China y no tenían el etiquetado obligatorio, con la información para el consumidor, las garantías sanitarias y de seguridad prevista a la normativa de la Unión Europea. Además, el comercio no presentó la factura de la compra de los artículos, de manera que los agentes no pudieron acreditar la importación.